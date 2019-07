Sarà un debutto importante e ricco di significati quello del Catania in Serie C: più per il nome e il blasone dell'avversario, però, che per la reale forza dello stesso. Il 25 di agosto, infatti, la truppa rossazzurra guidata da Andrea Camplone farà il suo esordio nel girone C allo stadio Partenio , contro un Avellino che sta riscontrando molte difficoltà societarie: basti pensare che i Lupi campani, unica squadra su 60 di C, non hanno ancora scelto l'allenatore per la prossima stagione sportiva.

Sarà un debutto importante e ricco di significati quello del Catania in Serie C: più per il nome e il blasone dell'avversario, però, che per la reale forza dello stesso. Il 25 di agosto, infatti, la truppa rossazzurra guidata da Andrea Camplone farà il suo esordio nel girone C allo stadio Partenio, contro un Avellino che sta riscontrando molte difficoltà societarie: basti pensare che i Lupi campani, unica squadra su 60 di C, non hanno ancora scelto l'allenatore per la prossima stagione sportiva.

Il cammino degli etnei vedrà poi l'esordio al Massimino la settimana successiva (giorno 1 settembre) contro la Virtus Francavilla. Primo impegno di rilievo, viste anche le grosse difficoltà dello scorso anno, sarà quello della terza giornata col Potenza di mister Giuseppe Raffaele: gli etnei non sono mai riusciti a sconfiggere i lucani nella scorsa stagione, mettendo assieme una sconfitta e tre pareggi tra regular season e playoff. Altro momento caldo della stagione sarà quello tra settima e ottava giornata: il 29 settembre capitan Biagianti e compagni saranno di scena allo stadio Granillo contro una Reggina dalle rinnovate ambizioni. Una settimana dopo, quindi, ecco giungere al vecchio Cibali la Ternana, società che lo scorso anno era inserita nel girone B.

Il dodicesimo turno, invece, è previsto grande calcio alle falde dell'Etna: ospite dei rossazzurri sarà infatti la corazzata Bari che, dopo il fallimento della scorsa estate e la ripartenza dalla D con Aurelio De Laurentiis al timone, ha intenzione di cannibalizzare anche il prossimo campionato. Due settimane più tardi, sempre al Massimino, ecco l'unico derby siciliano rimasto in terza serie: quello contro la rinnovata Sicula Leonzio guidata dall'ex calciatore del Catania Vito Grieco. In chiusura di girone, altro match sulla carta molto complicato: quello contro il Teramo, altra realtà che lo scorso anno faceva parte del girone centro-settentrionale. Una grande novità di quest'anno è legata al ritorno delle partite esclusivamente alla domenica, tranne un anticipo (venerdì) e un posticipo di lunedì.

Il presidente della Lega Pro Federico Ghirelli, intervenuto prima della stesura dei calendari, ha tenuto a ribadire come da quest'anno siano mutate le regole per le iscrizioni, con criteri valutativi più severi. «Noi per primi abbiamo bisogno di regole, senza se e senza ma. Ciò comporta anche punti dolorosi. Bisogna rimettere al centro di questo gioco il pallone, essendo certi che la partita si giochi all'interno del rettangolo verde e non oltre. Quello che chiedo alla federazione sono in primis due cose: autonomia e garanzia». All'orizzonte, però, si prevede il primo caso intricato: quello dell'Audace Cerignola, cui è stato negato il ripescaggio nel Girone C a vantaggio del Bisceglie. La squadra pugliese ha già preannunciato battaglia: un'altra estate rovente è alle porte?

Ecco il calendario del Catania per il girone d'andata: 25 agosto: Avellino-Catania; 1 settembre: Catania-Virtus Francavilla; 8 settembre: Potenza-Catania; 15 settembre Catania-Viterbese; 22 settembre: Monopoli-Catania; 25 settembre: Catania-Cavese; 29 settembre: Reggina-Catania; 6 ottobre: Ternana-Catania; 13 ottobre: Catania-Picerno; 20 ottobre: Vibonese-Catania; 23 ottobre: Catania-Bisceglie; 27 ottobre: Catania-Bari; 3 novembre: Paganese-Catania; 10 novembre: Catania Sicula Leonzio; 17 novembre: Catanzaro-Catania; 24 novembre: Catania-Casertana; 1 dicembre: Rieti-Catania; 8 dicembre: Catania-Rende; 15 dicembre: Teramo-Catania