Si sono concluse dopo le tre del mattino le operazioni di spegnimento di un incendio, divampato in territorio di Paternò, che ha devastato un allevamento di ovini. In cenere un deposito che conteneva almeno 500 balle di fieno. In azione i vigili del fuoco del locale distaccamento, supportati dai colleghi del comando provinciale. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di mettere in salvo diversi ovini che si trovavano non lontano dal luogo dell’incendio. Da chiarire le cause delle fiamme.

Un altro incendio, sempre in nottata, si è registrato a Biancavilla in terreno incolto in via dell’Uva a Biancavilla, non lontano da alcune abitazioni e da alcuni alloggi popolari. Divorate dalle fiamme sterpaglie e rifiuti. Preoccupazione per una famiglia che abita proprio a ridosso dell'appezzamento per la presenza di un serbatoio del gas all’esterno dell’edificio. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.