Rapinò anziana nel 2016: arrestato a Torino

I carabinieri della stazione di Torino Barriera Milano hanno tratto in arresto il pregiudicato 32enne Karim Hannachi in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Caltagirone.

I carabinieri della stazione di Torino Barriera Milano hanno tratto in arresto il pregiudicato 32enne Karim Hannachi in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Caltagirone.

L’Autorità Giudiziaria ha concordato pienamente sulle risultanze investigative della Stazione di Militello in Val di Catania a seguito di una rapina avvenuta nel mese di maggio 2016 ad un’anziana donna che nel fare rientro a casa veniva violentemente spinta all’interno dell’abitazione ed immobilizzata e con la minaccia di una pistola, veniva rapinata dei suoi monili in oro per un valore di circa 20mila euro e la somma in contanti di circa 1200 euro.

La poveretta a seguito dell’evento accusava pure un malore e veniva trasportata all’ospedale di Caltagirone per problemi cardiaci. Dopo le formalità di rito i Carabinieri di Torino hanno tradotto il rapinatore presso la locale casa circondariale.

(Fonte: sala stampa carabinieri comando provinciale Catania)