Real Catania, Lineri Misterbianco e Adrano in Sicilia. Montespaccato, SVS Roma, Massimina Fc e Lazio nella capitale. Baltimora, San Diego, Arizona, Hawaii e Los Angeles, tra le altre, negli Stati Uniti. Potrebbero sembrare le esperienze di un tecnico giramondo, già arrivato alla fine di una lunga e avventurosa carriera. Stupirebbe chiunque, invece, scoprire come dietro un curriculum così ricco si celi in realtà un ragazzo di neanche trent'anni che, accantonando la paura dell'ignoto e mettendo in valigia la sua enorme passione per il calcio, ha deciso di mettersi alla prova cambiando vita in maniera radicale. Una storia che rappresenta anche un parallelo con altre scommesse di figli calcistici del Vulcano, andati lontano per inseguire i propri sogni: dalla Cina passando per Berlino.