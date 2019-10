«Si bonifica quello che è inquinato o che inquina. Quello che non lo è si chiude e basta». I tecnici e il personale della discarica Oikos di Motta Sant'Anastasia lo avranno precisato decine di volte, durante il tour per la stampa nell'impianto di Valanghe d'inverno. Lo dicevano ogni volta che qualcuno chiedeva loro: «Tiritì?». Tiritì, fino a qualche giorno fa, aspettava. Era in attesa che la Regione approvasse l'«adeguamento al progetto di chiusura» che era stato autorizzato nel 2007, con l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) concessa alla società della famiglia Proto per l'abbancamento della spazzatura in quella contrada. Nel frattempo sulla distesa di spazzatura interrata l'impresa ha piantato palme e ulivi che colorano di verde il terreno argilloso accanto al quale sorge la discarica mottese ancora attiva.