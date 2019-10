«L'avevamo promesso a giugno, subito dopo lo sgombero dell'ex Hard rock cafè di via Cristoforo Colombo 10». Comincia così il comunicato con il quale gli attivisti del centro popolare Colapesce annunciano una nuova occupazione: sempre in via Cristoforo Colombo, nella zona del porto di Catania, stavolta nei locali che furono della discoteca Vità, al numero civico 48. Un locale notturno «enorme, i cui locali sono stati abbandonati al degrado dalla proprietà, un'azienda di edilizia residenziale dal nome Edil re, che nessuna nuova destinazione ha mai proposto».