Sulla tangenziale ovest di Catania è stata ripristinata la normale circolazione, su due corsie per senso di marcia, in seguito al ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto questa notte. Per cause in corso di accertamento, l’automezzo si era ribaltato sbattendo contro la barriera spartitraffico. Le squadre di Anas, per tutta la mattina, hanno provveduto dapprima a svuotare il cassone e successivamente, con l’ausilio di un’autogru, alla sua rimozione.