«I punti in cui vengono effettuati i carotaggi, da parte delle ditte esterne, venivano concordati con l'imprenditore e poi indicati a tali ditte, in modo tale da garantire l'esito positivo dei controlli». Ispezioni studiate a tavolino che avrebbero garantito una percentuale d'insuccesso ridotta a zero. Si tratta di una delle tante rivelazioni finite agli atti dell'inchiesta Buche d'oro su un presunto giro di corruzione annidatosi negli uffici della direzione compartimentale catanese dell'Anas. Ed è proprio dalle parziali ammissioni di uno degli arrestati, geometra Giuseppe Panzica, che venerdì pomeriggio sono partite le prime verifiche della Guardia di finanza sulle tecniche di campionamento.