Illustrazione, scrittura, saggezza, conoscenza, ironia. In sintesi: vignetta. È questa l'essenza del fumetto satirico, arte spesso sottovalutata rispetto alle competenze di cui si nutre. Catania le dedica il primo festival: l'UniComics, in programma dal 16 al 18 ottobre nell'aula Dusmet della facoltà di Scienze politiche. Una mostra permanente, che affronterà ogni giorno una tematica diversa. Tra workshop, ospiti d'eccezione, illustrazioni e tavole per disegnare dal vivo. «Il fumetto è l'arte di illustrare in modo leggero anche la tematica più pesante», dichiara a MeridioNews Fabrizio, studente di Scienze politiche ed organizzatore.