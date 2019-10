«Abbiamo rilevato l'assenza di visione nella gestione di questa struttura che ha delle potenzialità enormi ma che, al momento, risulta essere totalmente abbandonata a sé stessa». La struttura di cui parla la deputata all'Ars del M5s Gianina Ciancio è l'istituto per ciechi e ipovedenti Ardizzone Gioeni di Catania. Un edificio storico, inaugurato da Vittorio Emanuele III e Margherita di Savoia al civico 595 di via Etnea, su cui da tempo i residenti segnalano diversi disservizi: dalle criticità sulla mensa alla revoca di servizi di assistenza per gli studenti. A questi, si sommano pure la mancata apertura del centro per disabili pluriminorati e gli interrogativi sui rapporti tra l'istituto e l'ente per il diritto allo studio universitario (Ersu).