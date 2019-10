Fugge al controllo, poliziotti lo trovano sotto il letto

Nella mattinata di ieri, agenti delle volanti hanno tratto in arresto il cittadino gambiano Jupe Musa (classe 1999) per il reato di detenzione al fine di spaccio di marijuana. Lo stesso, vecchia conoscenza degli agenti perché di recente tratto in arresto per spaccio di stupefacenti, veniva sottoposto a controllo in via delle Finanze, nel rione San Berillo Vecchio.