«Loro dicono che non ci sono soldi, ma è anche vero che sono stati sbloccati tanti finanziamenti per l’edilizia scolastica. Per noi niente oppure li hanno spesi male?». Giuseppe Ferlauto, rappresentante degli studenti all’Istituto tecnico industriale S. Cannizzaro di Catania, commenta con queste parole lo stato di inagibilità in cui verserebbero parti del plesso scolastico di via Pisacane. A sentire gli studenti, sembrerebbe che l’inagibilità persista per l’intero sesto piano dell'edificio, parte del secondo, entrambe le palestre, mezzo atrio e diverse laboratori. Una situazione che avrebbe già causato spiacevoli inconvenienti, come alcuni distacchi che in estate avrebbero interessato porzioni di copertura.