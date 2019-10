Due lampi in 90 minuti non possono chiaramente bastare. La Ternana batte con merito il Catania, grazie a un buon primo tempo e a un inizio veemente di ripresa, decisivo nello stendere i rossazzurri. Gli etnei ripropongono i classici difetti esibiti quest'anno in trasferta: approccio molle, errori difensivi in serie, poco coraggio in fase offensiva. Il vantaggio firmato da Mazzarani al 16' ha trovato la pronta replica degli umbri, bravi prima a pareggiare, poi a schiacciare gli etnei a inizio secondo tempo. Sul 3-1 i padroni di casa abbassano troppo la guardia, permettendo a Di Piazza di siglare un gol che però è buono soltanto per aggiornare i tabellini.