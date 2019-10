Continuando di questo passo, l'obiettivo massimo non potrà che essere quello di ottenere un piazzamento in zona playoff, il più dignitoso possibile. Il Catania si conferma squadra che viaggia a due velocità: solo vittorie in casa, solo ko in trasferta: quella di Terni è la quarta casella vuota dei rossazzurri in cinque incontri lontano dal Massimino. La sconfitta con la Ternana, oltre ad allontanare la vetta della classifica, conferma quelle che ormai sono difficoltà strutturali: la difesa soffre, il centrocampo non riesce mai a fare filtro, manca coraggio in fase di impostazione. In una squadra impaurita è ovvio che, a pagare, sono quelli con meno esperienza: è il caso di Kevin Biondi e Moise Mbende.