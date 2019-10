«Abbiamo protestato per difendere la nostra dignità, il nostro posto di lavoro e i nostri soldi. Non possiamo accettare quello che per noi è, a tutti gli effetti, un ricatto occupazionale». A parlare a MeridioNews è Rita Lo Faro, una delle operatrici della cooperativa Glicine che si occupa dei servizi di pulizia, mensa e assistenza all'interno dei nove asili comunali catanesi.