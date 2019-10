Dopo tanto domandarsi quale sarebbe stato l'ammontare della gara d'appalto settennale per la raccolta dei rifiuti, arriva la risposta, in anteprima su MeridioNews: 334 milioni di euro (iva esclusa). Non c'è stata l'impennata che alcuni temevano. La cifra si è mantenuta, tutto sommato, simile a quella dell'ultima amministrazione che aveva provato a fare partire il bando pluriennale, quella del sindaco Enzo Bianco. Il Consiglio comunale domani dovrà votare l'impegno di spesa per i prossimi sette anni, quindi andando oltre le tabelle approvate dall'ultimo bilancio. Così è all'aula consiliare che sono stati affidati, in via d'urgenza, i primi dettagli definitivi sulla gestione della spazzatura che sarà.