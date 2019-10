Ammontano a oltre 33mila euro le somme di cui, secondo la procura di Catania, si sarebbe appropriato Andrea Annunziata, il presidente dell'Autorità portuale della Sicilia orientale. L'inchiesta deflagrata qualche giorno fa ha portato alla sua sospensione dal servizio per nove mesi. Misura cautelare che il gip ha ritenuto necessaria considerato lo «scarso scrupolo» che avrebbe contraddistinto l'operato di Annunziata, dall'indomani del suo insediamento nell'ente che gestisce le attività dei porti di Catania e Augusta. Nel mirino degli inquirenti è finita una lunga sfilza di richieste di rimborso per spese che non avrebbero avuto nulla a che vedere con l'attività connessa al ruolo. «Traspare la natura pressoché abituale delle richieste avanzate dall'indagato che era perfettamente conscio che nessuno dei dipendenti avrebbe mai opposto rimostranze», scrive il gip Giancarlo Cascino.