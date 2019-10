Che materie bisognerà studiare per la preselezione? Quali criteri verranno utilizzati per stabilire le graduatorie d'ammissione alla fase successiva? La domanda d'ammissione deve essere inviata con un file unico in formato .pdf o con gli allegati in un unico file zippato? Tante domande per altrettanti dubbi. Perché di risposte, anche a cercarle nei due bandi pubblicati dall'azienda sanitaria Garibaldi, non se ne trovano. Sotto la lente d'ingrandimento gli avvisi, indetti il 18 giugno, con cui l'ospedale annunciava la disponibilità di 11 posti per assistente amministrativo di categoria C e 15 per collaboratore amministrativo professionale di categoria D.