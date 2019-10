Maltempo, domani scuole chiuse a Catania e Acireale

«Vista l’allerta meteo arancione e gialla prevista per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, d’intesa con gli assessori alla Protezione civile e alla Pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, e in accordo con il prefetto Claudio Sammartino, ho disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani». Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Catania Salvo Pogliese, dopo aver emanato apposita ordinanza.