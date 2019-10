«Quei cassonetti sono destinati a incrementare in via sperimentale la raccolta esclusiva del vetro. Per questo non possiamo darli ai cittadini». Carmelo Marchese, responsabile dell’ufficio Igiene ed ecologia del Comune di Mascalucia, risponde così al mare di polemiche che in questi giorni sta intasando le pagine social dell’amministrazione. A riportare a galla la questione dei «cassonetti lasciati a marcire» nel centro comunale di raccolta dei rifiuti di Massannunziata è la pagina facebook Mascalucia doc con un post con tanto di foto dei contenitori impilati uno sull’altro in un angolo dell’isola ecologica.