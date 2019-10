«Se dobbiamo fare la cosa seria non dobbiamo giocare». La cosa seria da fare è una rapina alla filiale della banca Monte Paschi di Siena di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. I ladri che la organizzano fanno parte del gruppo che, con un elicottero, ha portato via dal cimitero di Catania la riproduzione della Biga di Morgantina nel giugno del 2017.