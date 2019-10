«Ci chiamano arricugghiuti, ma sono loro che stanno disattendendo le aspettative che tutti avevamo riposto». La battaglia degli operatori economici di Piano Provenzana si apre a un nuovo fronte. A sancirlo la porta chiusa, da parte del Consiglio comunale di Linguaglossa, all'ultima richiesta del Comitato di attivisti che lavorano nel turismo sul versante nord dell'Etna. «Non si ritiene opportuno convocare un Consiglio aperto», ha risposto la presidente del consiglio Elisa Motta alla nota che reclamava una seduta da dedicare al caos sugli appalti per le escursioni ai crateri. Lo stallo, va detto, non è una novità. Da un lato il project financing da 23 milioni di euro si trova nella palude dello scontro fra Linguaglossa, Castiglione di Sicilia - i Comuni proprietari della strada per quota 3000 - e l'associazione di imprese che lo ha proposto la scorsa estate, Etna Alcantara mobility. Dall'altro lato anche l'exit strategy individuata dalla giunta del sindaco Salvo Puglisi pareva essersi già sciolta come neve al sole.