Oggi il cantiere Catania impiega oltre 850 lavoratori, tra tempo determinato e indeterminato. Nella futura gara d'appalto ne sono previsti 775. Già un centinaio in più di quanti il Comune ne aveva contati nella scorsa amministrazione. Il bando settennale per la raccolta dei rifiuti è enorme non solo per l'importo (compresa l'Iva, circa 373 milioni di euro) ma anche per le ricadute occupazionali. Se tra i lavoratori non ci fossero tanti parenti, si potrebbe parlare di quasi un migliaio di famiglie che dipendono dall'igiene urbana. Nel capoluogo etneo, ce n'è a sufficienza per tutti. Almeno questo sarà quello che sosterranno le sigle sindacali. «Non lasceremo indietro nessuno», anticipa dai sindacati a MeridioNews, da sempre in prima fila nella battaglia per le assunzioni nella spazzatura.