Il processo canonico nei riguardi di don Vincenzo Calà Impirotta, accusato di abuso sessuale, si è concluso giudicando non colpevole il sacerdote «perché non consta che egli abbia compiuto il delitto». Lo comunica la Diocesi di Acireale. Nel giugno scorso la Cassazione aveva annullato «gli effetti penali senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione». Don Enzo è l'ex parroco della Basilica Santa Maria Assunta, la Chiesa Madre di Randazzo.