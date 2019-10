I soldi del reddito di cittadinanza per riuscire a coprire le spese d'incisione del primo album. È questa la ricostruzione della polizia etnea dopo l'ultimo controllo effettuato nel quartiere Librino. Sotto la lente d'ingrandimento è finita la cantante neomelodica Agata Arena. Volto in ascesa nel panorama musicale locale grazie ad alcune canzoni pubblicate recentemente. Il prossimo passo dovrebbe essere proprio l'uscita del cd d'esordio, annunciato per i primi giorni di novembre grazie a decine di cartelloni pubblicitari affissi lungo i vialoni del quartiere periferico.