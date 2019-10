Da un lato c'è un imprenditore che non ci ha pensato due volte e ha denunciato subito pesanti danneggiamenti, presumibilmente a scopo di estorsione. Dall'altro una macchina giudiziaria che procede al passo della lumaca. Perché, passati quasi tre anni, il processo in cui l'imprenditore di Zafferana Etnea Sebastiano Costa è parte offesa stenta addirittura a cominciare. Difetti di notifica, la maternità della giudice e alcuni intoppi tecnici hanno causato una serie di rinvii. Così per la prossima udienza bisognerà aspettare gennaio 2020. Lungaggini capaci di esaurire anche i tempi della custodia cautelare del principale imputato, il pluripregiudicato zafferanese Lucio Patanè.