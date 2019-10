Cinquanta euro di multa da parte dei vigili urbani per non avere fatto la raccolta differenziata in modo corretto. Il trasgressore, stavolta, non è una persona, ma la scuola Giovanni XXIII di via Vulcano, a Paternò. Secondo quanto sostenuto dall'assessore all'Ecologia Luigi Gulisano, da almeno 20 giorni i rifiuti del circolo didattico non venivano ritirati per alcune difformità.