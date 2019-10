Brutta disavventura, questa mattina, per una mucca che transitava in contrada Volpe. L'animale è caduto accidentalmente in un laghetto, nei pressi del fiume Alcantara. A salvarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo. I pompieri sono riusciti a imbracare l'animale e a tirarlo fuori dall'invaso.