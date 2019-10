Sei Comuni sborseranno tremila euro ciascuno per abituare gli anziani alla conoscenza dei social network. Il progetto è rivolto agli over 65 per un totale di 300 partecipanti. L’ assessorato regionale alla Famiglia darà la sua parte mettendo sul piatto 90mila euro. Tra i Comuni coinvolti oltre a Castiglione di Sicilia, Aci Castello, Santa Lucia del Mela e Condrò, c'è anche quello di Aci Catena. L’iniziativa, promossa dall'associazione Ali del Silenzio, si svolgerà tramite delle lezioni frontali e degli scambi culturali. I partecipanti, inoltre, avranno in regalo uno smartphone. Un progetto volto all'inclusione, ma che ad Aci Catena non ha mancato di creare dibattito, finendo anche sotto i riflettori del Consiglio comunale. Con l’opposizione della giunta del sindaco Nello Oliveri che si è messa di traverso.