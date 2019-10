Al bar si va per un caffè, solitamente. Stavolta per votare il miglior cortometraggio cinematografico. Ad eccezione di Catania, dove la votazione avverrà al Teatro Coppola, che dal 17 al 20 ottobre ospiterà la seconda edizione del Gea: festival internazionale dei corti. Peculiarità: votare quasi simultaneamente – fusi orari permettendo – in 13 città europee, per l'Italia Reggio Calabria e Catania.