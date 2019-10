Un esercente di Catania non paga il pizzo e viene aggredito, ma denuncia tutto alla polizia e fa arrestare il suo presunto taglieggiatore. Andrea Giuffrida, 39 anni, è così finito in manette con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari, fa seguito alle indagini condotte da procura e squadra mobile di Catania che hanno ricostruito i fatti, risalenti allo scorso marzo.