Alla fine, Salvo Di Salvo non ci sarà. A formare il gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, a Catania, saranno solo Agatino Giusti, Dario Grasso e Giovanni Petralia. Così #Insiemesipuò si svuota e il suo fondatore resta solo, mentre i suoi hanno scelto di tornare sotto la bandiera di Silvio Berlusconi. Domani, lunedì 14 ottobre, la rinascita del gruppo consiliare sarà presentata in conferenza stampa a Palazzo degli elefanti. L'appuntamento è fissato per le 11.30 e a celebrare il ritorno dei forzisti ci sarà anche Giuseppe Milazzo, padrino politico dei tre consiglieri.