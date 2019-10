Bene il risultato, non certo la prestazione. I rossazzurri confermano l'imbattibilità del Massimino, raggiungendo la quarta vittoria consecutiva in casa: l'1-0 conclusivo sul Picerno, però, lascia tanti punti interrogativi a livello di qualità della prestazione e in merito alle scelte iniziali del tecnico. La formazione messa in campo da mister Camplone, infatti, si è rivelata inefficace per scardinare il bunker dei lucani: nella ripresa i cambi rivitalizzano la squadra che però, dopo il vantaggio, si accontenta di gestire la gara timbrando una traversa con Rossetti e rischiando qualcosa nel finale di gara.