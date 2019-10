Il Catania arpiona tre punti preziosissimi, necessari per trascorrere una settimana di tranquillità e ricaricare le pile in vista della trasferta di Vibo Valentia. Il gioco, nonostante la vittoria, continua però a non convincere. Le tante assenze sono un problema per Andrea Camplone: la squadra, però, va a strappi e non sa essere continua. Il tecnico sbaglia inoltre le scelte iniziali, lanciando in campo due calciatori che sostituisce dopo appena 40': si tratta di Llama e Barisic, peggiori in campo. Mazzarani, autore del gol decisivo, conferma invece il suo grande momento di forma.