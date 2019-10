«Il ciclo non è un lusso». È questo il motto che ha ispirato il gruppo di Liberi pensieri studenteschi (Lps) a realizzare dei distributori di assorbenti autogestiti e di collocarli nei bagni delle donne degli istituti scolastici Principe Umberto di Savoia e Duca degli Abruzzi. Da venerdì scorso, accanto ai lavandini, ci sono due contenitori rosa con dentro gli oggetti più usati per l'igiene intima femminile durante le mestruazioni. «Nessuno di noi potrebbe mai pensare a un assorbente come a un bene di lusso - dice a MeridioNews Emma, studentessa di 17 anni che fa parte del gruppo - eppure in Italia sono tassati al 22 per cento, come se lo fossero».