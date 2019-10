Non si sa se chi guidava avesse bevuto alcolici (e se sì, quanti) né se avesse usato droghe. La velocità alla quale andava, però, era eccessiva. Le certezze sulla tragedia dell'alba di domenica sulla strada statale 121 sono ancora poche. Il conducente si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre per le vittime sono stati fissati i funerali. Le esequie si svolgeranno mercoledì 16 ottobre, alle 15.30, nella chiesa di Santa Lucia, ad Adrano.