Forza Italia ritorna al Consiglio comunale di Catania ma «non è un ritorno e non c'è da dare il benvenuto», precisa subito il commissario provinciale Marco Falcone. Lui siede al centro del tavolo di sala Coppola a Palazzo degli elefanti dove si tiene la conferenza stampa del ricostituito gruppo consiliare «che oggi ritorna in consiglio comunale», dice Giovanni Petralia, uno dei tre consiglieri che, insieme ad Agatino Giusti e Dario Grasso, è ritornato (o non ritornato) in Forza Italia. Dietro la bandiera con il simbolo del partito siedono anche l'europarlamentare Giuseppe Milazzo, il deputato regionale Alfio Papale.