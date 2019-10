Mentre lo storico boss Carmelo Navarria era in prigione, un uomo avrebbe raccolto la sua eredità nel nome della famiglia di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano. L'identikit, tracciato dai carabinieri nelle carte dell'inchiesta antimafia Black Lotus, è quello di Giuseppe Felice. Ufficialmente reggente a San Pietro Clarenza e Barriera ma capace, secondo l'accusa, di arrivare anche a Belpasso. L'egemonia schiacciante, nella città del fico d'india, sarebbe dimostrata dal libro mastro delle estorsioni passato da un mafioso all'altro anche per diversi anni nonostante i continui arresti. Nell'elenco del pizzo ci sono tre noti bar, una società di Piano Tavola che si occupa di produrre celle frigorifere per camion, ma anche una gioielleria, un negozio di abbigliamento, una ditta che si occupava di raccolta rifiuti e diverse società attive nel campo dell'edilizia.