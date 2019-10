«Mi si nota di più se vengo, se vengo e sto in disparte o se non vengo affatto?» Lui ha scelto di non venire affatto. Salvo Di Salvo si è preso la scena e anche nel giorno in cui si presenta la nascita del nuovo gruppo consiliare di Forza Italia a Palazzo degli elefanti non si parla d'altri che di lui. La sua assenza, un po' come quella di morettiana memoria, è in realtà ingombrante presenza. Il ponte levatoio dei forzisti è rimasto calato per tutto il tempo, ma lui non c'era. Un impegno di famiglia lo teneva lontano non tanto dal Comune, dove si svolgeva la conferenza stampa di Marco Falcone e Giuseppe Milazzo, quanto da Palermo, dove avrebbe dovuto incontrare oggi Gianfranco Miccichè.