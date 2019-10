È il Prg che affonda la maggioranza, o è la maggioranza a pezzi che affonda il Prg? Si chiude con questo interrogativo la prima seduta sulle linee guida dello strumento urbanistico più agognato per Catania. Riunione consiliare conclusasi con l'ennesima, rumorosa, sconfitta per il centrodestra che sostiene il sindaco Salvo Pogliese. A sancirla il voto favorevole del gruppo autonomista Grande Catania a una mozione della minoranza finalizzata al rinvio del dibattito. Il blitz dell'opposizione - che vede andare a braccetto il Movimento 5 stelle, i gruppi di area dem e i non allineati Salvo Di Salvo e l'ex grillino Giovanni Grasso - va a segno senza neppure troppe ambasce. E adesso il brusio sulla presunta imminente rottura fra l'ex governatore Raffaele Lombardo e il sindaco pare destinato a diventare materia da strilloni.