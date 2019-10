Da un lato la dimenticanza di un passeggero e dall'altro due fidanzati particolarmente attenti. È finita bene la disavventura di 49enne di Macerata che, dopo avere passato i controlli di sicurezza per imbarcarsi sul volo Catania-Perugia, aveva lasciato un Rolex da cinquemila euro in una delle vaschette utilizzate per riporre gli oggetti.