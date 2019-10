Si era presentato per tre volte al pronto soccorso dell'ospedale Gravina di Caltagirone, il 5, il 9 e il 25 settembre, accusando problemi all'orecchio. Visite specialistiche, esami di laboratorio e Tac encefalo non avevano però rilevato alterazioni patologiche. Fino all'ultimo caso, il 25 settembre, quando per approfondimenti viene disposto il ricovero nel reparto di Malattie infettive per approfondimenti. Comincia così il percorso che ha portato alla diagnosi di meningite nei confronti di un giovane di Caltagirone di 28 anni.