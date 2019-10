«Porteremo avanti la battaglia per nostra figlia senza paura per ottenere un diritto che non può esserle negato». A parlare a MeridioNews sono Daniele e Magda, la mamma e il papà di una bambina di Zafferana Etnea nata otto mesi fa senza un rene. I genitori adesso chiedono che le venga riconosciuta l'invalidità civile. Ma l'Asp 3 di Acireale ha espresso parere contrario.