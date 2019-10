Per contrastare il vizio della velocità di alcuni automobilisti pare che si penserà alla repressione, con sanzioni pesantissime per chi non rispetta i limiti. Probabili, quindi, non solo una maggiore presenza di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, ma soprattutto la collocazione di autovelox e dissuasori. È una delle possibili soluzioni che i componenti del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica potrebbero adottare dopo le stragi sulle strade statali del Catanese. La riunione è stata convocata dal prefetto di Catania Claudio Sammartino e si terrà alle 10.30 di lunedì prossimo. Tra gli argomenti di discussione ci saranno le statali 121 (Paternò-Catania) e 284 (Paternò-Randazzo).