Le avvisaglie di possibili cambi di strategia c'erano già state: oggi, però, è giunta la conferma che Marco Biagianti, Rosario Bucolo e Giovanni Marchese torneranno a tutti gli effetti a fare parte della rosa del Catania. Una scelta che arriva un mese dopo il clamoroso strappo operato dal direttore Pietro Lo Monaco. Il capitano degli etnei e il mediano catanese, in particolare, avevano subito l'allontanamento per motivi di natura disciplinare: diverso invece il discorso per il terzino sinistro nisseno, messo fuori rosa a causa di divergenze legate al suo contratto in essere con la società di via Magenta.