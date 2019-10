Altro incidente stradale a Paternò dopo quello di via Nazario Sauro. Stavolta il sinistro si è verificato lungo la strada statale 284 sulla carreggiata che porta verso Adrano, nei pressi dello svincolo di Scalilli. Protagonista della vicenda una adranita di 38 anni che viaggiava su una Alfa 147. Per cause in fase di accertamento la donna avrebbe perso il controllo del veicolo. Non si esclude che il mezzo abbia urtato un grosso sasso che si trovava sull'asfalto dopo essersi staccato dal muro che costeggia la strada.