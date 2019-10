«Quella di stasera è una tragedia. In 46 anni di servizio in questa chiesa non avevo mai fatto una celebrazione come questa», sono le parole con cui padre Giuseppe Calambrogio apre l'omelia di oggi pomeriggio per il funerale unico delle quattro vittime del terribile incidente di domenica mattina. Una funzione molto affollata, con un migliaio di partecipanti, molti dei quali in lacrime, a riempire la chiesa Madre di Adrano e lo spazio esterno. A fare da cornice il grande dolore di familiari e amici di Salvatore Moschitta, 20 anni, Erika Germanà Bozza, 15 anni, Lucrezia Diolosà Farinato, 28 anni, e Manuel Petronio, 17 anni.