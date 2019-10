«L’evento è già sold out». Un ritornello che si ripete come un mantra in ogni singolo intervento della conferenza stampa di presentazione di TEDx Catania. Il format di conferenze multidisciplinari che quest'anno ha per tema le «Idee che riscrivono percorsi». L'appuntamento è fissato per il 19 ottobre al Centro fieristico Le Ciminiere. Un’occasione per partecipare al cambiamento collettivo grazie a un evento da «tutto esaurito».