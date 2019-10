I giovani studenti delle scuole della zona portano la riproduzione, a mo' di plastico di vespiana memoria, dello storico lavatoio di Cibali. Lo hanno realizzato in classe e l'occasione di stamattina è buona per fargli fare un giro d'onore. In via Valdisavoia, stamattina, la struttura è stata riaperta alla città dopo la riqualificazione. Ci dovevano volere 15 giorni, invece sono stati necessari diversi mesi. Quattro interi, per l'esattezza, da giugno a oggi.