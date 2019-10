Il caso furbetti a Piedimonte Etneo «esige ancora una volta rigore e severità nei confronti di chi vive alle spalle della Pubblica amministrazione e prende in giro la collettività intera». Un tweet della ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone porta l'inchiesta che ha investito il piccolo Comune alle falde dell'Etna nel vivo del dibattito politico nazionale. L'esponente del Movimento 5 stelle sintetizza così le contromisure che le istituzioni devono adottare in questi casi: «Punire i colpevoli e valorizzare i meritevoli: due azioni da condurre sempre in parallelo».